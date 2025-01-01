Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь

Перед телевизионщиками всегда стоит проблема: что показывать до и после боя Курантов в Новогоднюю ночь. Одни и те же артисты и их старые песни набили оскомину. Молодые же исполнители особого интереса у смотрящей телевизор возрастной публики не вызывают. "Вот тут и вертись", – как писал Чехов. И Первый канал вертелся, как уж на сковородке, встречая год Змеи. Корреспондент "Дни.ру" оценил "Новогоднюю ночь" на первой кнопке. Хотя и пожалел, что сделал это трезвым.

Безусловно, все эта новогодняя телевизионная разлюли-малина не предназначена для прицельного и долгого смотрения. Она – лишь фон для праздничного застолья, под нее хорошо есть салаты, ломать утку и пить шампанское. Правда, на Первом канале сразу после полуночи три главные русские эстрадные патриота SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев грянули: "Нас ждет огонь смертельный, // И все ж бессилен он. // Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, // Десятый наш десантный батальон". После такого поздравления мандарины жевать как-то расхотелось. А трио не унималось и затянуло по случаю праздника "С чего начинается Родина?!" Сразу потянуло на квас, картошку и тульские пряники.

Но эти и еще пара номеров хотя бы сняли специально для праздничного эфира-2025. А в остальном на Первом канале решили не изобретать велосипед, да и сэкономить. И до утра показывали многочасовой дайджест в четырех частях из "огоньков" прошлых лет.

"Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие", – говорил Лопахин в чеховской пьесе "Вишневый сад". И гробы разверзлись – представила хит "Опустела без тебя земля" Людмила Зыкина, заиграл на гитаре Александр Градский, начала призывно извиваться полуголая Жанна Фриске, пригласил жену на вальс Иосиф Кобзон, заулыбалась Людмила Гурченко, заcкучал по детству Юрий Шатунов, захотел березового сока Владимир Мулявин, запел про голубую канарейку Валентин Юдашкин… Не к Новогодней ночи будут помянуты!

"Самое лучшее навсегда" – этот плеоназм стал девизом праздничного концерта живых и мертвых. Порой даже казалось, что спонсором его было ГУП "Ритуал", рекламирующее таким звездным продактплейсментом возможность заиметь элитное соседство на Новодевичьем или Троекуровском кладбищах. Но нет. В праздничный эфир вложился известный системообразующий банк, чей долгий и очень дорогой рекламный ролик без конца крутился по всем центральным каналам почти синхронно. Там показывали бросающего снежки анимационного Пушкина и читали для обалдевших от празднования граждан отрывок из актуального стихотворения "Клеветникам России": "От потрясенного Кремля // До стен недвижного Китая, // Стальной щетиною сверкая, // Не встанет русская земля?" После такого даже трезвенники решила развязать и немедленно выпить если не "Цимлянского" игристого, то хотя "Дербентского", ибо "Вдова Клико" нам не грозит.

На экране, тем временем, заплясал Валерий Леонтьев. Он ушел со сцены, жил в Америке, а в Новый год, по слухам, должен был зарабатывать миллионы в Дубае. Но Первый канал взял, да и показал его вечные "Дельтаплан" и "Зеленый свет" из старых "огоньков". Еще было много Ирины Аллегровой – той далекой поры, когда она не стала почти затворницей, не отказалась от сольных концертов и не сменила "шальную императрицу" на драматические песни про бойцов.

Удивленным увиденным и услышанным зрителям Лариса Гузеева пояснила – мол, "нет ничего лучше классики, что на столе, что на экране". И тут же на первой кнопке выудили из пыльного шкафа Владимира Кузьмина образца 25-летней давности, смахнули нафталин с дуэта Наташи Королевой и Игоря Королева, записанного еще во времена их брака, и показали поцелуй в губы Ирины Безруковой с давно уже бывшим мужем.

А ведущие "Новогодней ночи" расхваливали на все лады эту "музыкальную машину времени", как сами называли действо. И то верно, где теперь увидишь Тамару Гвердцители, которая в России давно не выступает? Только на Первом канала в записи 2018 года, когда она пела по-грузински "Чито-гврито" в ГУМе на фоне Мавзолея Ленина.

"Шумно, весело, с размахом" – так описал Александр Гордон хоровод уехавших, еще здравствующих и давно почивши в Бозе, названный "Первый канал: 30 лет вместе". Хотя в 2022 году "огонек" концептуально мало чем отличался от сегодняшнего и даже назывался похоже – "Новогодняя ночь на Первом: 30 лет спустя" (потом смонтировали "20 лет спустя", "10 лет спустя"). Собственно, оттуда, и были взяты многие номера для нынешнего праздника. Даже заставки перед песнями были старые – кто там в четвертом часу утра в четвертой части концерта будет всматриваться, в конце концов!..

Тот "огонек" вели Максим Галкин*, Жанна Бадоева, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев. Как оказалось – в последний раз. Ведь пятого мужа Пугачевой скоро признали "иностранным агентом", а про остальных можно сказать словами Пушкина: "Иных уже нет, а те – далече".

Кстати, а что же Алла Пугачева и ее товарка София Ротару? Их песни в "Новогоднюю ночь" не включили, доверив развлечение россиян покойным или битым молью артистам. Примадонну и хуторянку уберег Господь.

А нас – нет.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.