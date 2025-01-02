Александр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Актер пожелал читателям мира и света.

"Поздравления – это всегда, с одной стороны, радостно, а с другой – очень ответственно. Время, как говорится, сейчас у нас неспокойное, поэтому хочется всем-всем пожелать душевного спокойствия, выдержки и чтоб все-все было хорошо. И чтобы Господь Бог о нас думал", – сказал Александр Панкратов-Черный.

В этом году актеру исполнилось 75 лет. По словам звезды советского кино, возраст совершенно не ощущается, артисту только по паспорту 75, в душе он – мальчишка.

"Мне по-прежнему хочется смотреть на проходящих мимо хорошеньких девушек, проверить, смотрят ли они на меня. Может наступить косоглазие, поскольку от красоты разбегаются в разные стороны глаза", – шутил актер накануне юбилея.