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Суббота 4 января

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Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Певица Варвара обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом.

"Желаю, чтобы в новом году вам обязательно светила путеводная звезда! Любви, счастья, взаимопонимания, достатка и всего самого-самого доброго! Я — ваша", — искренне произнесла артистка.

Стоит отметить, что певица Варвара занимает особое место на отечественной народной фолк-сцене. Ее творчество привлекает внимание благодаря уникальному голосу и глубоким эмоциям, которые она передает через каждую ноту. Варвара умело сочетает традиционные славянские этно-мотивы с современными музыкальными элементами, создавая неповторимый стиль, который находит отклик в сердцах слушателей.

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4 января 2025, 10:15
Певица Варвара. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

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