Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом

Певица записала для читателей праздничное обращение.

"С Новым годом, с новым счастьем! Будьте здоровыми и веселыми", – пожелала россиянам исполнительница хита "Зима".

В 2021 году жизнь Марины Хлебниковой оказалась под угрозой из-за страшного пожара в ее квартире. Артистка чудом выжила, получив серьезные ожоги. Для восстановления ей потребовались длительное лечение и пластические операции, которые помогли вернуть прежний облик. Несмотря на все пережитое, Марина нашла в себе силы вернуться к жизни и творчеству и теперь снова выступает.

Напомним, в 90-х песни Марины Хлебниковой звучали на каждой радиостанции. Ее хиты, такие как "Чашка кофею" и "Били Бом", стали настоящими гимнами эпохи. Кроме того, в ее арсенале не только запоминающиеся хиты, но и множество музыкальных наград, таких как "Золотой Граммофон" и "Песня года" и другие.