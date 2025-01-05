Сохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой

– Не выходите на улицу без увлажняющего крема. И это касается не только лица – кожа рук тоже должна быть под защитой;
– Пейте много воды. В холодную погоду мы активно ее теряем, в итоге клетки эпидермиса будут восстанавливаться очень долго, что неизбежно приведет к шелушению;
– Наносите на ночь питательный крем. Именно ночью происходит основная часть регенерации кожных покровов. Чем лучше они напитаны – тем больше новых молодых клеток вырастет и мелкие морщины разгладятся;
– Не забывайте про губы. Гигиеническая помада занимает мало места, но приносит много пользы;
– Ешьте белок – это строительный материал для всего нашего организма, и для кожи в том числе;
– Добавьте в рацион витамин Е, которые называют витамином молодости. Как показывают исследования, при достаточном употреблении витамина Е тургор кожи увеличивается на 40%. Как следствие, у вас будет подтянутое и красивое лицо;
– Делайте маски минимум три раза в неделю. Это позволит к весне не потерять здоровый и сияющий вид;
– Не забывайте про spf-средства, ведь УФ-лучи активны даже в холодное время года. Поэтому, если не хотите неожиданностей в виде пигментации, не пренебрегайте spf-защитой;
– Перейдите на мягкое отшелушивание кожи – смените всокообразивные скрабы на мягкие пилинги . Это поможет избежать воспалений.