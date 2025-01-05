Сохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой

Зима – непростой период для нашей кожи. В морозную погоду вырабатывается меньше коллагена и подкожного жира, поэтому нарушается защитный слой, кожа становится рыхлой и серой. Смена температуры, когда мы с улицы заходим в теплый дом, приводит к сухости, отекам и морщинам. Чтобы не пришлось потом долго восстанавливать поврежденную кожу, следуйте простым советам врача высшей категории дермокосметолога Светланы Юмановой.

– Не выходите на улицу без увлажняющего крема. И это касается не только лица – кожа рук тоже должна быть под защитой;

– Пейте много воды. В холодную погоду мы активно ее теряем, в итоге клетки эпидермиса будут восстанавливаться очень долго, что неизбежно приведет к шелушению;

– Наносите на ночь питательный крем. Именно ночью происходит основная часть регенерации кожных покровов. Чем лучше они напитаны – тем больше новых молодых клеток вырастет и мелкие морщины разгладятся;

– Не забывайте про губы. Гигиеническая помада занимает мало места, но приносит много пользы;

– Ешьте белок – это строительный материал для всего нашего организма, и для кожи в том числе;

– Добавьте в рацион витамин Е, которые называют витамином молодости. Как показывают исследования, при достаточном употреблении витамина Е тургор кожи увеличивается на 40%. Как следствие, у вас будет подтянутое и красивое лицо;

– Делайте маски минимум три раза в неделю. Это позволит к весне не потерять здоровый и сияющий вид;

– Не забывайте про spf-средства, ведь УФ-лучи активны даже в холодное время года. Поэтому, если не хотите неожиданностей в виде пигментации, не пренебрегайте spf-защитой;

– Перейдите на мягкое отшелушивание кожи – смените всокообразивные скрабы на мягкие пилинги . Это поможет избежать воспалений.