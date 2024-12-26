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Четверг 26 декабря

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Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой
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Адвокат рассказала о наследстве умершего баскетболиста.

Адвокат Елена Сенина рассказала, почему сын известного баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой. Речь идет о конкретной недвижимости – московской квартире, ремонт в которой был оплачен баскетболистом

По словам адвоката, Анна Седокова не может быть наследницей, поскольку они с Янисом уже развелись. Наследование возможно только при наличии завещания, оставленного самим Янисом. Если же такого завещания нет, то делиться имущество будет по закону.

Что касается квартиры, записанной на имя Анны Седоковой, то сын баскетболиста может претендовать на часть имущества, отметила адвокат. Если во время брака в квартире был произведен ремонт или куплены дорогие предметы мебели, которые существенно увеличили стоимость квадратных метров, и это было оплачено общими средствами супругов, то такая недвижимость может считаться совместной собственностью. В этом случае Янису могла бы достаться доля, соответствующая его финансовым вложениям, уточнила Сенина в разговоре с журналистами. Кроме того, она добавила, что наследники вправе подать соответствующие иски.

Исходя из этого, любые активы, в которые Янис инвестировал свои средства, могут оказаться под вопросом. Сенина напомнила, что согласно законодательству, первоочередными наследниками являются супруги, дети и родители умершего. При этом права на наследство распределяются равномерно между всеми претендентами. Таким образом, у сына Яниса и его родителей есть законные основания для предъявления своих прав.

Напомним, 25 декабря Анна Седокова после долгого отсутствия вновь появилась в социальных сетях. Тем не менее, многие пользователи выразили свое недовольство ее комментариями относительно своего покойного супруга. Ранее певица заявляла, что жизнь с ним была крайне сложной, однако теперь она утверждает, что испытывает к нему только любовь.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря, через несколько часов после дня рождения Седоковой. Именно поэтому ее сделали виновницей произошедшего. Кроме того, первая жена спортсмена заявила, что баскетболист лишился всех своих накоплений в браке с певицей, ведь до этого молодой человек был миллионером.

Отец Тиммы ранее заявлял, что родные не хотят видеть Седокову на похоронах, которые состоятся 27 декабря в Латвии. Он также выразил сомнения, что певица решится приехать на родину бывшего мужа, чтобы проводить его в последний путь. Седокова также говорила, что готова оплатить похороны Яниса, однако его близкие смогли сами собрать необходимые средства.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 20:29
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Woman.ru✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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