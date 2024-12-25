Шаляпин бросил камень в огород Киркорова и Баскова: Сплошь междусобойчики

Прохор Шаляпин высказал мнение о состоянии новогодних передач на телевидении.

Певец поддержал композитора Юрия Лозы, который ранее критиковал качество новогодних программ, заявляя, что зрителей "кормят только Басковым и Киркоровым". По словам Шаляпина, это действительно проблема, ведь на экранах практически нет свежих идей и новых лиц.

Шаляпин охарактеризовал Лозу как человека, который говорит открыто и искренне. Он подчеркнул, что разделяет его мнение о необходимости обновления контента на телевидении, призвав к смене поколений и креативных подходов.

"Нельзя держать зрителей в заложниках, навязывая им устаревшие образы артистов, которые давно стали знакомыми до боли", — отметил он.

Артист считает, что важно показывать талантливую молодежь и открывать новые проекты с креативными продюсерами, чтобы вернуть интерес зрителей к новогодним шоу. Интересно, что в последнее время в народе обсуждались предпочтения россиянок в отношении артистов, которых они хотели бы видеть на новогодних праздниках.

Жительницы России проявляют интерес к таким исполнителям, как Стас Михайлов и Александр Серов. Отмечается, что Лев Лещенко и SHAMAN могли бы привлечь дополнительную аудиторию благодаря своей популярности.