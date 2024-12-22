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Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР?

Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР?
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Советское кино оставило неизгладимый след в культуре. Некоторые фильмы стали настоящими шедеврами, которые до сих пор вызывают ностальгию у зрителей.

Однако на первом месте по количеству зрителей оказалась вовсе не "Кавказская пленница" или "Бриллиантовая рука". Десятки фильмов собрали у экранов миллионы зрителей.

Залы кинотеатров в советское время были переполнены, а билеты раскупались мгновенно. Люди готовы были стоять в длинных очередях, чтобы насладиться любимыми персонажами и сюжетами. Эти фильмы стали не просто развлечением, но и важной частью общественной жизни.

Проверить свои знания о культовых картинах — увлекательное занятие. Сколько зрителей собрали те или иные фильмы? Какие из них стали настоящими рекордами? Узнайте удивительные факты о популярности советского кино, которое продолжает вдохновлять новые поколения.

1. Перед вами фильм "Пираты ХХ века", который стал лидером по просмотрам. Сколько человек его посмотрели?

А) 90 млн

Б) 88,9 млн

В) 87,6 млн

2. Что насчет легендарной киноленты "Москва слезам не верит"?

А) 84,4 млн

Б) 85,5 млн

В) 86,6 млн

3. Как думаете, сколько человек сходило на комедию "Бриллиантовая рука"?

А) 80,1 млн

Б) 80 млн

В) 76,7 млн

4. Сколько зрителей собрала картина "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?

А) 77,6 млн

Б) 76,5 млн

В) 75,6 млн

5. "Свадьба в Малиновке". Как думаете, сколько зрителей его посмотрело в СССР?

А) 74,6 млн

Б) 74,7 млн

В) 75,6 млн

Правильные ответы:

1. В) 87,6 млн

2. А) 84,4 млн

3. В) 76,7 млн

4. Б) 76,5 млн

5. А) 74,6 млн

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22 декабря 2024, 10:09
Фото: Freepik
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