Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой

Ольга Бузова отреагировала на смерть бывшего мужа Анны Седоковой.

Неделя началась с шокирующей новости: бывший супруг Анны Седоковой, известный баскетболист Янис Тимма, был обнаружен мертвым. В состоянии сильного стресса певица обратилась к своим подписчикам, рассказывая о тяжелых переживаниях последних лет, которые привели ее к необходимости госпитализации. Однако вместо поддержки в социальных сетях Анна столкнулась с волной негатива: некоторые пользователи обвинили ее в том, что именно она стала причиной трагедии.

Во время съемки новогоднего концерта журналистов заинтересовала реакция Ольги Бузовой на произошедшее. Ведущая категорически отказалась обсуждать эту тему, подчеркнув, что трагедия требует уважения и времени для осознания горя близкими людьми. Бузова также резко отозвалась о тех, кто решается комментировать такие события, назвав их бесчувственными.

Ольга подчеркнула, что, по ее мнению, Анна Седокова просила не затрагивать эту тему публично, и призвала дать людям возможность справиться с утратой. Она отметила, что уход близких людей всегда приносит боль, и подобные моменты требуют деликатности.

Возможно, негодование Бузовой было направлено и на продюсера Иосифа Пригожина, который незадолго до этого активно обсуждал смерть Яниса Тиммы с журналистами. Пригожин выразил сомнение в правильности решения Седоковой демонстрировать свои эмоции в социальных сетях, отметив, что публичное проявление страданий выглядит неуместно. Он добавил, что хотя не осуждает Анну, считает, что существуют границы, которые не следует пересекать в подобных ситуациях.

