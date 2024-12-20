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Пятница 20 декабря

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Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой

Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой
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Ольга Бузова отреагировала на смерть бывшего мужа Анны Седоковой.

Неделя началась с шокирующей новости: бывший супруг Анны Седоковой, известный баскетболист Янис Тимма, был обнаружен мертвым. В состоянии сильного стресса певица обратилась к своим подписчикам, рассказывая о тяжелых переживаниях последних лет, которые привели ее к необходимости госпитализации. Однако вместо поддержки в социальных сетях Анна столкнулась с волной негатива: некоторые пользователи обвинили ее в том, что именно она стала причиной трагедии.

Во время съемки новогоднего концерта журналистов заинтересовала реакция Ольги Бузовой на произошедшее. Ведущая категорически отказалась обсуждать эту тему, подчеркнув, что трагедия требует уважения и времени для осознания горя близкими людьми. Бузова также резко отозвалась о тех, кто решается комментировать такие события, назвав их бесчувственными.

Ольга подчеркнула, что, по ее мнению, Анна Седокова просила не затрагивать эту тему публично, и призвала дать людям возможность справиться с утратой. Она отметила, что уход близких людей всегда приносит боль, и подобные моменты требуют деликатности.

Возможно, негодование Бузовой было направлено и на продюсера Иосифа Пригожина, который незадолго до этого активно обсуждал смерть Яниса Тиммы с журналистами. Пригожин выразил сомнение в правильности решения Седоковой демонстрировать свои эмоции в социальных сетях, отметив, что публичное проявление страданий выглядит неуместно. Он добавил, что хотя не осуждает Анну, считает, что существуют границы, которые не следует пересекать в подобных ситуациях.

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 06:09
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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