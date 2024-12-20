Прошел год после "голой вечеринки": что изменилось Тесты Михаил Боярский планирует завершить карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицыНовая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Лента новостей

Пятница 20 декабря

13:52"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне 13:35"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 13:09"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу 12:24ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками 11:12Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном 10:33В Магнитогорске завершили рекультивацию одной из наиболее крупных в России свалок 10:01Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 09:22 "Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда 08:42Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем 06:09 Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой 03:31ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето" 00:06Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью 00:03Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды 21:05Перенесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры 19:17Беременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию 17:50Иностранные эксперты креативной индустрии оценили творческий потенциал Москвы 17:05Михаил Боярский всерьез заговорил о завершении карьеры перед своим 75-летием 15:58Чехова появилась на премьере фильма "Осторожно! Мечты сбываются" в компании сына от Баблишвили 15:00ТЕСТ: угадайте любимый советский новогодний фильм по кадру с елкой 12:47Милославская неожиданно отреагировала на новость о беременности жены Петрова 12:30"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы 11:05Осталась без корпоративов: озвучен пенсионерский план Пугачевой на новогоднюю ночь 10:41Стало известно, кто оплатит похороны покончившего с собой экс-мужа Седоковой 10:31В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины 10:13Алсу обратилась к бывшему мужу с просьбой 09:24Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда 08:39Стало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью 06:225 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу 03:06Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас 00:09Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине 21:44Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках? 19:23Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе 18:02Продюсер Дворцов усомнился в возвращении Ивлеевой в крупные телевизионные шоу в 2025 году 17:51Москва продолжит активное развитие детских школ искусств 17:19"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский 16:34Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы 15:38Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом 13:48Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет 13:04Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке 12:40Около 2 тонн икры приобрели на рынках "Москва – на волне" с начала декабря 11:5740 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского 10:49Собравшаяся замуж за блогера Бородина заявила о возможности ЭКО 10:29Запеченная ветчина: рецепт сочной закуски к новогоднему столу 09:20Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова 08:41Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса 06:19Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу 03:12Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно 00:08Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда 22:34Ароматный домашний пирог с тыквой и яблоками: простой рецепт для домашнего чаепития 21:42Седокова после трагического ухода бывшего мужа попала в больницу и разгневала людей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту
245

У 51-летней певицы Варвары четверо детей и двое внуков. Об отношениях с наследниками и своем реальном имени знаменитая певица рассказала "Дни.ру".

"Я – бабушка без пирожков, – улыбается Варвара. – Зато со мной у внуков есть все остальное – музеи, экскурсии, поездки, иногда деньги (улыбается), хотя родители их всем обеспечивают и без моей помощи".

При этом внуки Артемий и Ольга зовут певицу ее реальным официальным именем по паспорту.

"Когда внуки родились, то я попросила их называть меня не бабушкой, а моим настоящим именем, Аленой, – пояснила Варвара. – При этом моего мужа они зовут просто "Дедом".

А коллеги по сцене величают звезду привычно – Варварой. "Да и простые люди обращаются ко мне как к Варваре, я давно свыклась с этим творческим псевдонимом, – уверяет артистка. – Хотя дочка всегда удивлялась. Ее ведь на самом деле зовут Варвара, и она в детстве думала, что люди хотят взять автограф у нее, когда к нам подходил кто-то на улице и называл меня Варварой (улыбается)".

Певица рада тому факту, что никто из ее детей не связал жизнь со сценой. "Ведь профессия артиста предполагает, что надо посвятить себя ей целиком, – пояснила исполнительница. – Это мне повезло, что муж не ревнует меня к работе, к турам. А вдруг у детей было бы иначе? Хотя у Ярослава и Вари есть голос, у них за плечами музыкальные школы. Но Варвара стала аналитиком-финансистом в большой компании, а Ярослав работает пресс-секретарем".

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2024, 13:35
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Лада Мишина в "Городе мастеров"
Ольга Прокофьева показала звезду.
"В какую цену рубашки?"
Варвара давно дружит с Александром Панайотовым.
Александр Панайотов будет греть спину белорусским поясом.
Варвара купила валенки для всей семьи.
Варвара обожает Беларусь.
Таисия Повалий обожает живопись
Валерий Гаркалин на распутье.
Даниил Спиваковский запросто гулял по Витебску.
Ольгу Прокофьеву многие по-прежнему ассоциируют с Жанной Аркадьевной из сериала "Моя прекрасная няня".
Алена Яковлева обожает игрушки.
Алена Яковлева не могла расстаться с кукольным мальчиком.
Лада Мишина купила игрушки на подарки друзьям.
Новые сережки к лицу Ольге Прокофьевой!

По теме

"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления

Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном

Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном
Владимир Трошин – Народный артист РСФСР, Лауреат Сталинской премии второй степени. Старшее поколение помнит его как первого исполнителя популярной песни "Подмосковные вечера". Певца не стало 16 лет назад. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле. Незадолго до смерти Трошин перенес две тяжелые операции: ему удалили селезенку и паховую грыжу.

Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой

Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой
Тимма Янис ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Коллеги Анны Седоковой продолжают активно обсуждать трагическую смерть ее супруга Яниса Тиммы .

Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем

Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем
Ксения Бородина получила диплом психолога. Отметив 40-летие, телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед своей аудиторией в соцсети, что получила диплом психолога.

Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой

Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой
Ольга Бузова отреагировала на смерть бывшего мужа Анны Седоковой. Неделя началась с шокирующей новости: бывший супруг Анны Седоковой, известный баскетболист Янис Тимма, был обнаружен мертвым.

Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды

Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды
Ночь с 20 на 21 декабря 2023 года вошла в историю отечественного шоу-бизнеса. Тогда топовые артисты по приглашению Анастасии Ивлеевой приехали в клуб на территории промзоны Первого государственного подшипникового завода, что на востоке столицы. Их наряды и поведение были признаны хранителями духовных скреп и ревнителями морали неуместными и даже оскорбительными. Про шабаш звезд донесли на самый верх. И последствия не заставили себя ждать. Всего на громкую вечеринку было приглашено около 450 человек.

Выбор читателей

19/12ЧтвБывшего мужа Седоковой похоронят на родине 19/12Чтв5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу 19/12ЧтвСтало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью 19/12Чтв"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы 18/12Срд"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский 18/12СрдАктер Александр Петров готовится впервые стать отцом