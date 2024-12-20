"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту

У 51-летней певицы Варвары четверо детей и двое внуков. Об отношениях с наследниками и своем реальном имени знаменитая певица рассказала "Дни.ру".

"Я – бабушка без пирожков, – улыбается Варвара. – Зато со мной у внуков есть все остальное – музеи, экскурсии, поездки, иногда деньги (улыбается), хотя родители их всем обеспечивают и без моей помощи".

При этом внуки Артемий и Ольга зовут певицу ее реальным официальным именем по паспорту.

"Когда внуки родились, то я попросила их называть меня не бабушкой, а моим настоящим именем, Аленой, – пояснила Варвара. – При этом моего мужа они зовут просто "Дедом".

А коллеги по сцене величают звезду привычно – Варварой. "Да и простые люди обращаются ко мне как к Варваре, я давно свыклась с этим творческим псевдонимом, – уверяет артистка. – Хотя дочка всегда удивлялась. Ее ведь на самом деле зовут Варвара, и она в детстве думала, что люди хотят взять автограф у нее, когда к нам подходил кто-то на улице и называл меня Варварой (улыбается)".

Певица рада тому факту, что никто из ее детей не связал жизнь со сценой. "Ведь профессия артиста предполагает, что надо посвятить себя ей целиком, – пояснила исполнительница. – Это мне повезло, что муж не ревнует меня к работе, к турам. А вдруг у детей было бы иначе? Хотя у Ярослава и Вари есть голос, у них за плечами музыкальные школы. Но Варвара стала аналитиком-финансистом в большой компании, а Ярослав работает пресс-секретарем".