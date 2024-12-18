Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом

Александр Петров и Виктория Антонова готовятся стать родителями. Вдохновляющую новость о пополнении в семье актер и его возлюбленная поделились с поклонниками через социальные сети.

Знаменитости опубликовали трогательные фотографии, на которых Виктория показала свой округлившийся живот. Этот момент стал знаковым для пары.

"Ждем тебя!", — написали они, вызвав бурю эмоций у их фанатов.

С момента, когда Александр и Виктория объявили о своем союзе, прошло больше года. Их брак стал настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса, так как до этого Петров встречался с актрисой Стасей Милославской. Внезапный выбор Александра в пользу Виктории, которая была практически незнакома широкой публике, удивил многих. Актер сам рассказал о своем решении жениться, поделившись снимками из загса.

"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Мы познакомились случайно и решили пожениться после нескольких встреч", — говорил он.

Петров подчеркнул, что Виктория не имеет отношения к индустрии развлечений. Она обычная женщина с высшим образованием и крепкой семьей. Он попросил поклонников уважать их личное пространство и не беспокоить Викторию.

Интересные подробности о том, как состоялась их встреча, раскрыл Вадим Верник. По его словам, Александр заметил Викторию за соседним столиком в ресторане, и это стало началом их истории любви. Верник шутливо отметил, что все произошло благодаря тесному столику и удачному стечению обстоятельств.

Свадьба пары состоялась в конце ноября и произвела фурор среди поклонников. Торжество прошло в одном из подмосковных ресторанов, где Александр Петров, по слухам, потратил около 10 миллионов рублей на организацию церемонии. Теперь же они готовятся к новому этапу в своей жизни.