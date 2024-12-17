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Вторник 17 декабря

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Седокова после трагического ухода бывшего мужа попала в больницу и разгневала людей

Седокова после трагического ухода бывшего мужа попала в больницу и разгневала людей
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Имя Анны Седоковой мелькает в заголовках прессы после трагической новости о самоубийстве ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Это событие произошло сразу после дня рождения певицы, что шокировало многих.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 32 лет, и его кончина стала тяжелым ударом для Анны. После случившееся артистка опубликовала видео в соцсетях, на котором она заплаканная лежит в больничной палате под капельницей.

Это видео ожидаемо вызвало бурю эмоций и обсуждений в Сети. Несмотря на очевидную печаль и горе, не все пользователи интернета проявили к ней сочувствие.

Анна Седокова. Кадр: соцсети

Многие комментаторы выразили недовольство тем, что Седокова продолжает делиться своим состоянием на публике даже в такой критический момент. Вскоре после публикации видео Анна удалила его, что только добавило масла в огонь обсуждений.

Кроме того, часть общественности обвинила Седокову в том, что именно она стала причиной трагедии. Злые языки утверждают, что певица ушла от Тиммы в момент, когда он переживал серьезные финансовые и ментальные трудности. Некоторые считают, что ее интересовали только деньги, о чем сам Янис говорил перед своим безвременным уходом.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Феликс Грозданов

Седокова и Тимма поженились в 2020 году, но их отношения оказались сложными. Анна уже имела два брака за плечами и троих детей от предыдущих отношений, а у Яниса тоже был ребенок от первого брака. Несмотря на попытки построить совместное будущее и мечты о жизни в США, где живет одна из дочерей Седоковой, их совместная жизнь не сложилась.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 21:42
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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