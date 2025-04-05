66-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть

66-летняя Мадонна всегда удивляла поклонников своей энергией и стремлением к молодости, не желая мириться с процессами старения.

Недавно стало известно, что поп-икона собирается пройти рискованную лазерную операцию, чтобы омолодить кожу рук. Несмотря на свои годы, Мадонна активно работает над своим имиджем и внешностью.

Она уже прошла через множество косметических процедур и операций, включая подтяжки и инъекции. Однако, как утверждает источник, певица считает, что ее руки выдают ее возраст, и это сильно беспокоит звезду. Кожа на руках покрыта морщинами, что вызывает у звезды дискомфорт, особенно на фоне ее молодого партнёра — 29-летнего футболиста Акима Морриса.

По информации от инсайдера, Мадонна планирует решить проблему с кожей рук с помощью лазерной процедуры. Хотя операция требует серьезного подхода и может быть рискованной, певица готова на все ради того, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. "Кремов и обертываний недостаточно. Она хочет, чтобы неприглядная проблема была устранена лазером — и чем скорее, тем лучше", — поделился источник.

При этом Мадонна не скрывает своего стремления выглядеть на все сто. Она понимает, что не может вечно прятать руки под перчатками и хочет избавиться от признаков старения, которые ее беспокоят. "Она отказывается стареть — независимо от того, пришло ли это ее время или нет", — добавил инсайдер.