Кейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили устроить себе незабываемый отпуск на Карибах, который стал для них настоящим вторым медовым месяцем.

Это путешествие особенно значимо для Кейт, поскольку оно состоялось после ее борьбы с раком. По информации издания RadarOnline, это первое крупное путешествие принцессы Уэльской после завершения лечения, и она с радостью воспользовалась возможностью отдохнуть в тропическом раю.

По словам инсайдеров, пара полностью отвлеклась от своих королевских обязанностей и смогла насладиться временем вдали от дворца. Принц Уильям был замечен у бара, а Кейт проводила время на пляже, наслаждаясь солнцем и морем. Их отпуск также совпал с музыкальным фестивалем, который проходил на островах. Пара не упустила шанс повеселиться, танцуя под живую музыку. "Они пили и танцевали всю ночь. Эта вечеринка — всегда хорошее время", — поделился один из источников.

Несмотря на то, что Кейт и Уильям старались отдохнуть и насладиться свободным временем, безопасность пары оставалась приоритетом. С ними всегда находились охранники, которые следили за тем, чтобы их отдых прошел без происшествий и неожиданностей.

Напомним, что больше года назад у Кейт Миддлтон диагностировали рак, что стало шоком для многих поклонников и всей королевской семьи. В течение нескольких месяцев она отсутствовала на публике, сосредоточившись на лечении и восстановлении. После завершения химиотерапии принцесса Уэльская вернулась к своим королевским обязанностям.