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Пятница 4 апреля

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Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии

Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии

Михаил Ефремов вскоре выйдет из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП.

В связи с ухудшением здоровья артисту было одобрено условно-досрочное освобождение. Первым делом после выхода на свободу ему предстоит пройти курс лечения, которое может обойтись ему в значительную сумму. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сообщил, что на восстановление здоровья Ефремов может тратить до 10 тысяч рублей в день.

Главной медицинской проблемой актера является хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание требует постоянного контроля и лечения, однако полностью избавиться от него не получится. Тем не менее, врачи смогут помочь Ефремову вести более активную жизнь, несмотря на недуг. Если актер решит проходить лечение в стационаре, то стоимость одного дня пребывания может составить порядка 10 тысяч рублей. Однако существует возможность сэкономить, выбрав лечение в поликлинике по обязательному медицинскому страхованию.

По словам Овечкина, если Ефремов выберет платные медицинские услуги, стоимость консультации пульмонолога может варьироваться от 1,5 до 10 тысяч рублей. Дорогие процедуры в рамках лечения ХОБЛ не требуются, и многое зависит от того, насколько долго актер будет находиться в стационаре. На начальном этапе ему может понадобиться кислородная терапия, что также следует учитывать при планировании расходов.

Кроме того, Михаилу необходимо будет заняться восстановлением зубов. По предварительным оценкам, реставрация зубов может обойтись ему примерно в три миллиона рублей. Это значительная сумма, и Ефремову придется тщательно продумать свои финансовые возможности после выхода на свободу.

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4 апреля 2025, 19:38
Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)
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