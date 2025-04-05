Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле

Роза Сабитова имеет опыт в делах брака.

61-летний Григорий Лепс планирует жениться на 18-летней студентке Авроре Киба. Молодые люди объявили, что свадьба может состояться уже этим летом. Журналисты обсудили перспективы этого союза с главной свахой РФ Розой Сябитовой.

Сябитова высказалась скептически относительно долгосрочности отношений, учитывая разницу в возрасте супругов почти в полвека. Она признала, что Лепс — успешный и привлекательный мужчина, который обладает даром очаровывать женщин. Знаменитая сваха также рассказала, почему на самом деле Лепс и Киба вместе. По ее мнению, мотивы певца ясны: он стремится к молодости. Что касается девушки, Сябитова затрудняется объяснить ее выбор, предполагая, что это может быть расчет или желание испытать яркие эмоции. Тем не менее, она уверена, что такая связь вряд ли основана на настоящей любви.

Сябитова напомнила, что существуют примеры успешных браков по расчету, однако подчеркнула, что такие отношения редко бывают долговечными. Телеведущая допустила, что внимание известного артиста может польстить девушке, добавив, что эти отношения станут для нее ценным жизненным опытом. В то же время, Сябитова предостерегла, что интересы и приоритеты девушки будут меняться, и удержать ее внимание станет все труднее для зрелого мужчины.