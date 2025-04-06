Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем романе со звездой сериала "Игра престолов"

Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем возможном романе с Педро Паскалем.

В этом году 56-летняя актриса решила поздравить своего коллегу с юбилеем — звезде сериала "Игра престолов" исполнилось 50 лет. Поздравление, опубликованное в социальных сетях, оказалось не просто формальностью, а настоящим проявлением теплоты.

В своем посте Дженнифер пересказала забавную шутку из одного издания, в которой психоаналитики утверждали, что вера в человечество многих людей зависит от одного вопроса: действительно ли Педро Паскаль такой замечательный человек, каким он кажется. Энистон подтвердила, что Педро действительно хорош.

Слухи о возможном романе между Энистон и Паскалем начали активно распространяться после того, как их заметили вместе на ужине в баре в Западном Голливуде. Пара провела там три часа, общаясь и смеясь, и это лишь подогрело интерес к их отношениям. После ужина они продолжили разговор на парковке, что также не осталось незамеченным репортерами.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Дженнифер открыто флиртует с Педро. Во время церемонии вручения наград Critic’s Choice она пригласила его присоединиться к ней на съемках сериала, предложив сыграть персонажа с романтическим интересом к ней.

Недавно Энистон дала интервью, в котором призналась, что после долгого перерыва в личной жизни она готова снова открыться для романтических отношений. Прошло уже восемь лет с тех пор, как она развелась с Джастином Теру, и теперь актриса настроена на новые знакомства.