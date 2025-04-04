Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов с радостью поделились радостной новостью. Пара ожидает мальчика.

Это стало известно благодаря масштабному гендер-пати, которое молодожены организовали в самом центре Москвы. Событие привлекло внимание многих, поскольку пара выбрала уникальный способ раскрытия пола будущего ребенка — трансляцию на огромном медиа-фасаде кинотеатра "Октябрь".

На мероприятии присутствовали близкие и родные пары, что сделало этот день еще более особенным. "Мы готовились к этому дню больше месяца. Сегодня — тот момент, который мы запомним навсегда", — написала Александра в своем посте, сопровождая его фотографиями с праздника.

Подписчики в социальных сетях не оставили без внимания это радостное событие. В комментариях они поздравили пару, выражая свои наилучшие пожелания.

Напомним, что Александра Трусова впервые объявила о своей беременности в марте 2025 года во время выступления на турнире шоу-программ "Русский вызов". Это известие стало настоящей сенсацией в мире фигурного катания, так как спортсменка уже успела завоевать множество наград и признание зрителей. Ранее она также сообщала о том, что решила сделать паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на предстоящем материнстве