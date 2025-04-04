Клава Кока справилась с ситуацией с помощью друга.

Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки. Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав целый видеоролик. Оказалось, певица впервые за много лет решилась на кардинальный шаг и задумала сменить имидж, о чем впоследствии пожалела. Звезда Black Star давно мечтала о рваном каре и ради этого провела целых 11 часов в одном из московских салонов. Однако результат поверг певицу в шок.

Вместо прямых волос исполнительнице нарастили кудрявые. Ей сказали, будто новая прическа будет хорошо поддаваться укладкам. При этом мысль о том, что теперь каждое утро ей придется термически воздействовать на волосы, чтобы их выпрямить, вызвала у нее ужас. Она призналась, что совершенно не похожа на себя с новой прической.



По словам певицы, весь вечер она пыталась привыкнуть к своему отражению, но в конечном итоге решила вернуть все, как было. Певица добавила, что утром проснулась с надеждой, что все это был всего лишь страшный сон. Она отметила, что потратила много нервов, времени и денег, испортила волосы и поняла, что не всегда перемены бывают к лучшему.

Сообщается, что Кока даже хотела отменить ближайшие съемки, так как чувствовала себя неузнаваемой в новом образе. Однако на помощь пришел известный звездный стилист Влад Лисовец. Он помог Клаве найти опытных специалистов, которые восстановили ей привычную длину волос и цвет блонд.

Клава Кока добавила, что Влад Лисовец, конечно, пошутил над ней, сказав, что она стала похожа на "телочку с Патриков", но при этом очень ей помог.

Подписчики поддержали певицу, написав в комментариях, что Клава всегда выглядит прекрасно, что некоторым нравится новая длина волос, что ей очень идет, и призывали ее не расстраиваться, подчеркивая, что главное — это полученный опыт.