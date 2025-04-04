"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны

Алису Морозову многие помнят, как участницу проектов "Фабрика звезд" на канале МУЗ-ТВ и "Песни" на ТНТ. Сейчас о ней в музыкальном мире снова все будут говорить.

Алиса – лауреат многих престижных международных конкурсов. У нее классическое академическое музыкальное образование, чем может похвастаться далеко не каждый артист на нашей эстраде. Морозова окончила училище им Гнесиных по классу арфы, училась во МГИК на кафедре эстрадно-джазового вокала у самой Ларисы Долиной, а сегодня оканчивает Московскую Государственную Консерваторию имени Чайковского.

"На "Фабрике" и в "Песнях" я получила неплохой музыкальный и жизненный опыт, – рассказала певица о старте своей музыкальной карьеры. – Подростку (на момент прохождения этих шоу мне было 16/17 лет), ворвавшемуся в суровой шоу-бизнес, было не так уж и просто держать удар, не ударив в грязь лицом, да еще и показав себя с хорошей стороны, но думаю у меня получилось".

Сейчас у Алисы Морозовой на лейбле "Дом культуры", который поддержал ее, выходит дебютный сингл под названием "Алло, привет". Эта песня рассказывает о воспоминаниях бывшей любви и попытках восстановить утраченные связи и погружает слушателя в мир чувств и переживаний. В композиции переплетаются ностальгия и надежда, создавая атмосферу, знакомую каждому, кто когда-либо испытывал боль расставания. Алиса делится своими переживаниями через мелодичную композицию, наполненную чувственными текстами.

Автор песни – один из главных хитмейкеров нашей эстрады Дарья Кузнецова, чьи песни есть в репертуаре Сергея Лазарева, Алсу, Эмина и Димы Билана. Ее мелодия – всегда залог того, что песня станет хитом и попадет в самое сердце. И эта дебютная песня Алисы Морозовой, которая уже доступна на всех музыкальных платформах, претендует на звание главной композиции этой весны.

"Меня всегда вдохновляли биографии знаменитостей и великих личностей, – улыбается артистка. – Вдохновлял их путь, то как они шли к успеху – в этих историях столько жизни и опыта! И, я надеюсь, однажды тоже стану для кого-то примером".