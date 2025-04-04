Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот

Анна Семенович встречается с бизнесменом Денисом Шреером.

Свершилось событие, которого поклонники певицы ожидали на протяжении последних пятнадцати лет: Анна Семенович наконец-то вышла замуж. Однако, в этом торжестве оказался неожиданный поворот – личность избранника стала сюрпризом даже для самой невесты! В роли жениха Анны выступил известный актер из сериала "Реальные пацаны" и певец Владимир Селиванов, также известный как VAVAN.

Как выяснилось, бракосочетание Анны Семенович и Владимира Селиванова было частью сценария нового клипа. Артисты записали совместную песню "Третья попытка" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой, и для ее визуализации сняли видеоролик под руководством режиссера Димы Литвиненко. По информации издания "Московский Комсомолец", съемки этого необычного свадебного контента с участием двух звезд вызвали настоящий ажиотаж в районе Патриарших прудов.

В свадебную суматоху оказались вовлечены не только люди, но и животные, включая лошадей и даже лебедей. По законам жанра, съемочный процесс не обошелся без небольшой потасовки и купания в пруду.

Анна Семенович поделилась, что все уже долгое время интересовались вопросом о ее свадьбе. Поэтому, когда ей предложили эту песню и сценарий для клипа, она сразу же заявила о согласии. Она отметила, что хоть это и не тот любимый мужчина, с которым она планировала заключить брак, кандидатура Владимира Селиванова представляется ей отличным выбором. По ее мнению, они составляют колоритную и, самое главное, веселую пару.

Анна Семенович также добавила, что их реальные вторые половинки одобрили этот выбор. В заключение она сказала, что они с Владимиром таким образом "отрепетировали" свои будущие свадьбы и теперь точно знают, какие свадебные фильмы они снимать не будут.

Напомним, ранее Анна сетовала на то, что ее настоящий избранник Денис Шреер пока не зовет ее под венец. Она ждет, когда он проявит инициативу, но надеется, что реальная свадьба все же состоится в этом году.