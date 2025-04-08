У принца Гарри накопилось множество претензий к Меган Маркл

Стали известно о серьезных разногласиях между Меган Маркл и принцем Гарри. Они касаются вопроса публичности их детей.

По информации издания PageSix, герцог и герцогиня Сассекские имеют разные взгляды на то, как следует представлять пятилетнего Арчи и трехлетнюю Лилибет широкой аудитории. Сообщается, что принц Гарри не слишком доволен тем, что Меган активно использует их детей для продвижения своего бренда.

В частности, он предпочел бы, чтобы их дети оставались вне поля зрения общественности до определенного возраста. Гарри считает, что это поможет сохранить их личную жизнь в безопасности и убережет от ненужного внимания со стороны СМИ. Однако Меган, выросшая в солнечной Калифорнии, имеет совершенно другой подход к этому вопросу. Она не хочет прятать своих детей и считает, что открытая жизнь — это часть их семейной философии.

Эксперт по королевским вопросам Мэтт Уилкинсон отмечает, что Меган мечтает о более свободном образе жизни, где ее дети могут быть частью общественной жизни. При этом она старается сохранять их анонимность.

Эти разногласия касаются не только публичности детей. Принц Гарри также выражал недовольство по поводу того, как Меган управляет его наследством и развивает собственный бизнес в США после их разрыва с королевской семьей.