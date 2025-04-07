Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?

Чернышев ежедневно ходит на могилу Заворотнюк Тесты Дочь Волочковой влезла в разборки с Николаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Понедельник 7 апреля

16:24Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет 15:38Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом 15:08Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес? 14:53В "Мосбилете" назвали самые популярные театральные постановки столицы 14:01Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже 12:30Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире 10:55Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного 10:15Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 09:5639-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве 08:27Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск 06:39В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 03:28Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине 00:12Как бороться с синдромом хронической усталости? 16:32Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли 14:12Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР 12:39Тратящий миллионы в месяц на жизнь Сафронов сел на гречку: Времена непростые 10:24Дочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 06:47Рязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 03:21Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем романе со звездой сериала "Игра престолов" 00:13Кейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 16:4166-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть 14:25Известный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает 12:27Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР? 10:09Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы 06:25Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле 03:43Дмитрий Нагиев обучает эскортниц в Дубае личностному росту 00:35Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников 21:32Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды 21:16"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны 21:12Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника 20:37Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка 19:38Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии 19:29Фридом Финанс и Тимур Турлов удостоены престижных наград за развитие юношеского спорта 17:14Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно 16:12"Состояние чудовищное": Собчак делает все возможное для спасения жизни российской звезды 14:42Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки 14:36В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации 14:28Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой 13:46Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля 13:43Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд 12:02Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот 11:22Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения 10:34Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала 09:29Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию 08:47Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети 06:37Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 03:32Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка 00:09Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез 22:11Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей? 21:21Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?

Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?
162

Советское кино часто радовало зрителей не только талантливыми актерами, но и четвероногими звездами. Эти пушистые персонажи, хоть и играли второстепенные роли, оставляли яркий след в сердцах зрителей.

Их обаяние и харизма порой затмевали даже главных героев, а появление на экране создавало настоящую моду на определенные породы. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этих пушистых любимцев.

1. Из какого фильма этот персонаж?

А) "Друг"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "Гостья из будущего"

2. В какой картине вы видели этого пса?

А) "Приключения Петрова и Васечкина"

Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В) "Пес Барбос и необычный кросс"

3. Где вы могли видеть данную трогательную сцену?

А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б) "Озорник"

В) "Белый Бим Черное ухо"

4. Редко где в СССР встретишь английского бульдога. В каком фильме он появился?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Три плюс два"

В) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

5. Где мог сниматься этот красавец?

А) "Поздняя любовь"

Б) "Трое в лодке, не считая собаки"

В) "Джентльмены удачи"

Правильные ответы:

1. — Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

2. — В) "Пес Барбос и необычный кросс"

3. — В) "Белый Бим Черное ухо"

4. — В) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

5. — Б) "Трое в лодке, не считая собаки"

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 15:08
Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР

Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР
Ради роли актеры готовы на многое: кто-то сбрасывает лишние килограммы, кто-то, наоборот, набирает вес. Это часть их профессии – погружение в образ, которое требует полной самоотдачи. В советском кино было немало примеров, когда актеры шли на крайние меры ради достижения максимального эффекта.

Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?
Детективные фильмы СССР занимают особое место в истории отечественного кинематографа. Они не только развлекали зрителей, но и поднимали важные социальные вопросы. Эти фильмы отличает глубокая проработка персонажей и внимание к деталям.

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?
В начале 1930-х годов мир кино вступил в новую эру с появлением звука. Все наработки предыдущих лет стали казаться устаревшими, и кинематографисты столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям. В 40-е годы были созданы такие шедевры, как "Небесный тихоход", "Молодая гвардия", "Весна" и "Кубанские казаки", которые стали любимыми у зрителей и оставили яркий след в истории кино.

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке
Советские фильмы оставили нам не только визуальные образы, но и незабываемые реплики, которые стали частью культурного наследия. Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино.

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке. Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием.

Выбор читателей

07/04ПндВ жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 06/04ВскДочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 07/04ПндУехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 06/04ВскРязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 06/04ВскКейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 05/04Сбт66-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть