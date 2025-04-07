Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?

Их обаяние и харизма порой затмевали даже главных героев, а появление на экране создавало настоящую моду на определенные породы. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этих пушистых любимцев.
1. Из какого фильма этот персонаж?
А) "Друг"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "Гостья из будущего"
2. В какой картине вы видели этого пса?
А) "Приключения Петрова и Васечкина"
Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
В) "Пес Барбос и необычный кросс"
3. Где вы могли видеть данную трогательную сцену?
А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Б) "Озорник"
В) "Белый Бим Черное ухо"
4. Редко где в СССР встретишь английского бульдога. В каком фильме он появился?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Три плюс два"
В) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
5. Где мог сниматься этот красавец?
А) "Поздняя любовь"
Б) "Трое в лодке, не считая собаки"
В) "Джентльмены удачи"
Правильные ответы:
1. — Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
2. — В) "Пес Барбос и необычный кросс"
3. — В) "Белый Бим Черное ухо"
4. — В) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
5. — Б) "Трое в лодке, не считая собаки"