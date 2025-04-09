Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне

Александр Петров поделился важным и радостным событием в своей жизни – рождением сына.

Актер опубликовал трогательные фотографии из роддома, на которых запечатлены моменты счастья вместе с супругой и новорожденным. Известно, что роды проходили под чутким руководством доулы — специалиста, который помогает женщинам в процессе родов, поддерживая их морально и физически.

Однако сам актер не остался в стороне и активно участвовал в этом важном моменте. Он был рядом с женой, оказывая ей поддержку и заботу.

В своем посте Петров выразил всю свою любовь и радость по поводу появления на свет сына.

"06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!", — написал он, обращаясь к своему первенцу.

После выписки из роддома семья Петровых отправится в новое уютное жилье, которое актер с любовью обустраивал для своей супруги и сына. Ранее сообщалось, что он приобрел двухэтажный особняк в Подмосковье за сумму, превышающую 50 миллионов рублей.

"В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так произошло и с домом", — делился своими мыслями актер. Он подчеркнул, что дом — это не только физическое пространство, но и место, где собирается семья, где царит любовь и уют.