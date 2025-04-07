39-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве

Личная жизнь Ольги Бузовой привлекала внимание поклонников и СМИ на протяжении всей карьеры певицы.

После громкого расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым она была в браке, артистка не спешила связывать себя узами новой семьи. Однако в последнее время слухи о возможной свадьбе и даже беременности певицы начали активно циркулировать в прессе и среди фанатов.

Ольга не скрывает, что мечтает о крепкой семье и хочет стать матерью, но пока ей не удалось найти человека, который бы стал партнером в этом важном начинании. Тем не менее, в жизни артистки, похоже, произошли позитивные изменения.

На протяжении последних месяцев Бузова то и дело намекала на новый роман, который, возможно, стал для нее важным шагом к осуществлению мечты о семейном счастье. Она даже обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь выбрать дату для свадьбы, что вызвало еще больше слухов и домыслов.

Однако в недавнем интервью с журналистами Ольга проявила осторожность и не стала комментировать информацию о грядущем замужестве.

"Я, наученная горьким опытом, могу сказать, что счастье любит тишину. Думаю, что, когда придет время, я обязательно поделюсь радостью со своими подписчиками", — заявила Ольга в разговоре с журналистами.

Интригующим моментом стало появление Бузовой на публике с кольцом на пальце, которое напоминало обручальное. Она отметила, что носит его уже два месяца, однако не уточнила, связано ли это с возможным браком.