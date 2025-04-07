Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного

2 апреля исполнилось 97 лет со дня рождения легендарного дрессировщика диких животных Вальтера Запашаного. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле циркового артиста на Троекуровском кладбище столицы.

Вальтер Запашный ушел с манежа в семьдесят лет, но до конца дней руководил группой "Братья Запашные" и успел передать секреты мастерства своим детям Эдгару и Аскольду. В последние годы жизни он перенес двусторонний инсульт и два инфаркта. Скончался же дрессировщик после продолжительной болезни 27 августа 2007 года на 80-м году жизни.

Прощалась с ним в Большом Московском цирке на Проспекте Вернадского. А похоронили его 7-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы по соседству с Ириной Бугримовой – легендарной укротительницей хищников.

В 2009-м на могиле циркового артиста был открыл внушительный дорогой памятник. Тут стоит вспомнить, что именно Запашный первым из дрессировщиков смог оседлать льва. Поэтому на месте его захоронения и установили бронзовый монумент, изображающий укротителя и льва, расположившихся словно бы на арене цирка.

Напомним, на Троекуровсмком кладбище покоятся многие звезды – певцы Борис Моисеев, Бедрос Киркоров и Юлия Началова, актеры Николай Караченцов и Вера Глаголева, телеведущие Михаил Зеленский, Владимир Ухин, Владимир Зелинский и Светлана Моргунова.