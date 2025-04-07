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Понедельник 7 апреля

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Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом

Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом
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Лев Лещенко серьезно болен.

Легендарный Лев Лещенко не на шутку встревожил звездную тусовку, появившись на торжественном юбилее Александра Буйнова с зафиксированной рукой. Как выяснилось, травму артист получил накануне вечером, но, несмотря на серьезное повреждение, не отменил запланированное выступление.

"Руку сломал вчера", – лаконично сообщил журналистам Лев Валерьянович, дав понять, что вдаваться в подробности произошедшего не намерен.

Несмотря на очевидный дискомфорт, артист подчеркнул, что не собирается прерывать свою работу. И слово сдержал: в этот вечер Лещенко вышел на сцену Кремля, чтобы поздравить юбиляра.

Публика встретила любимого исполнителя бурными аплодисментами, которые к финалу выступления переросли в настоящую овацию. За кулисами, несмотря на травму, Лев Лещенко нашел в себе силы искренне и тепло отозваться об Александре Буйнове. После выступления артист поспешил в гримерку, а затем отправился домой, где его ждала супруга Ирина.

Стоит напомнить, что в феврале этого года Лев Лещенко отметил свое 83-летие. В день рождения артист представил публике фильм, где выступил в роли продюсера, еще раз подтвердив свою неиссякаемую энергию и преданность сцене.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о серьезном заболевании Льва Валериановича. Сейчас он вынужден принимать прописанные медикам препараты, чтобы поддерживать свой организм.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 15:38
Лев Лещенко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

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Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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