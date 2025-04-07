Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом

Лев Лещенко серьезно болен.

Легендарный Лев Лещенко не на шутку встревожил звездную тусовку, появившись на торжественном юбилее Александра Буйнова с зафиксированной рукой. Как выяснилось, травму артист получил накануне вечером, но, несмотря на серьезное повреждение, не отменил запланированное выступление.

"Руку сломал вчера", – лаконично сообщил журналистам Лев Валерьянович, дав понять, что вдаваться в подробности произошедшего не намерен.

Несмотря на очевидный дискомфорт, артист подчеркнул, что не собирается прерывать свою работу. И слово сдержал: в этот вечер Лещенко вышел на сцену Кремля, чтобы поздравить юбиляра.

Публика встретила любимого исполнителя бурными аплодисментами, которые к финалу выступления переросли в настоящую овацию. За кулисами, несмотря на травму, Лев Лещенко нашел в себе силы искренне и тепло отозваться об Александре Буйнове. После выступления артист поспешил в гримерку, а затем отправился домой, где его ждала супруга Ирина.

Стоит напомнить, что в феврале этого года Лев Лещенко отметил свое 83-летие. В день рождения артист представил публике фильм, где выступил в роли продюсера, еще раз подтвердив свою неиссякаемую энергию и преданность сцене.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о серьезном заболевании Льва Валериановича. Сейчас он вынужден принимать прописанные медикам препараты, чтобы поддерживать свой организм.