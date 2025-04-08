Ефремов планирует устроить пир в колонии перед своим освобождением

Михаил Ефремов готовится к своему выходу на свободу по УДО. По этому случаю российский актер решил устроить прощальный фуршет для своих новых друзей – заключенных ИК-4.

Данное событие станет своеобразным завершением его 4,5-летнего пребывания в колонии, где он провел время после трагического ДТП, унесшего жизнь человека. По информации телеграм-канала "Shot", в колонии уже закуплены угощения для пиршества: фрукты, сладости и освежающие напитки.

Михаил намерен "проставиться" перед теми, с кем успел подружиться за время своего заключения. Судя по всему, артист намерен уйти красиво, оставив после себя положительные впечатления среди сокамерников.

Ожидается, что выход Ефремова на свободу состоится 9 апреля. За время, проведенное в колонии, актер не только пережил множество испытаний, но и, возможно, переосмыслил свои жизненные приоритеты. Теперь он планирует сосредоточиться на восстановлении здоровья и возвращении к актерской деятельности. Ранее сообщалось, что после освобождения Михаил планирует пройти медицинское обследование и только затем вернуться к съемкам.

Интересно, что его финансовые перспективы актера выглядят довольно многообещающе: по слухам, он сможет зарабатывать до 2,5 миллиона рублей за день съемок. Это открывает перед ним новые горизонты и возможности для карьерного роста. Однако прежде всего Ефремов должен будет разобраться со своим состоянием здоровья и личной жизнью после столь долгого перерыва.