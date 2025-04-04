Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно

Алсу поделилась воспоминаниями о романтических ухаживаниях своего бывшего мужа Яна Абрамова.

Певица отметила, что в начале их отношений все было как в сказке. "Честно говоря, 20 лет назад, когда Ян начинал за мной ухаживать, все было очень красиво, как в фильмах. Тысячи цветов, невероятные сюрпризы, фейерверки... Я чувствовала себя как в сказке", — сообщила исполнительница.

Однако сейчас, после развода и пережитых разочарований, певица считает, что покорить ее сердце стало гораздо сложнее. Алсу подчеркнула, что важнее внешние проявления любви — это искренность и теплота отношений. "Сложно ли меня удивить? Очень сложно. Но удивлять не нужно, нужно просто покорить мое сердце хорошим отношением", — добавила Алсу.

После развода с Абрамовым, который произошел из-за его предположительной неверности, Алсу вновь стала объектом внимания поклонников. Она открыто говорит о том, что готова к новым отношениям, но при этом подняла требования к своим потенциальным партнерам до небес. Певица считает, что знакомиться с ней можно только через общих друзей и обращает внимание на уверенность мужчин в себе. "Всем девушкам нравятся молодые люди, которые уверены в себе. Хочется, чтобы за тобой ухаживали и заботились", — откровенно сказала Алсу.

Ключевыми факторами для успешных отношений артистка называет взаимопонимание и поддержку. "В повседневной суете — дети, работа, семья — можно забыть о любви и отношениях. Важно напоминать друг другу об этом", — считает Алсу.