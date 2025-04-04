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Пятница 4 апреля

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Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды
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С 28 августа по 2 сентября в Москве пройдет пятая Московская неделя моды. Мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей fashion-индустрии.

Основная площадка мероприятия — живописный парк «Зарядье», который станет центром притяжения для дизайнеров, модных экспертов и поклонников стиля. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что прием заявок на участие уже открыт и продлится до 20 мая на официальном сайте мероприятия.

На Московской неделе моды дизайнеры смогут представить свои новые коллекции, обменяться опытом и обсудить актуальные мировые тренды. Это отличная возможность для них не только продемонстрировать свои работы, но и наладить контакты для будущих совместных проектов. В рамках мероприятия также запланированы лекции и мастер-классы, которые помогут москвичам и гостям столицы погрузиться в мир моды.

Отбор брендов для участия будет осуществляться жюри, которое оценит оригинальность идей, концептуальность, коммерческий потенциал и возможность серийного производства коллекций. За предыдущие четыре сезона Московская неделя моды привлекла более 800 дизайнеров, что говорит об интересе к данному событию как со стороны профессионалов, так и со стороны широкой аудитории.

Кроме того, для всех желающих будет организован открытый маркет, где появится возможность приобрести уникальные отечественные аксессуары и одежду. Это отличный шанс поддержать местных производителей и найти что-то особенное для своего гардероба.

Также в рамках Московской недели моды пройдет фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, который представит зрителям работы российских и зарубежных режиссеров. Это станет дополнительным культурным акцентом мероприятия и привлечет внимание не только модников, но и любителей кино.

Четвертая Московская неделя моды, прошедшая с 13 по 18 марта этого года, собрала участников из 27 регионов России и девяти стран мира, что свидетельствует о растущем международном интересе к российской моде. Организатором события выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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4 апреля 2025, 21:32
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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