Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы

Сергей Соседов шокировал поклонников Аллы Пугачевой. Он заявил, что больше не слушает новые песни легендарной артистки.

Музыкальный критик откровенно признался, что бойкотировал творчество артистки вполне осознанно. "Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы", — сообщил Сергей.

Соседов объяснил свою позицию тем, что считает творчество Пугачевой в прошлом, и не видит смысла в том, чтобы оценивать ее новые работы. Это заявление стало неожиданным, особенно на фоне недавних новостей о том, что певица написала две новые песни: "Поцелуй войны" и "Мама". Первая композиция посвящена героям Великой Отечественной войны, а вторая — матери, потерявшей сына на поле боя. Слова к первой песне написаны поэтом Андреем Ордынцем, а музыку создал композитор Андрей Мисин.

Несмотря на то, что новая музыка Пугачевой затрагивает важные темы и вызывает интерес у многих слушателей, Соседов остается непреклонным. Он подчеркнул, что для него артистка осталась в прошлом, и это решение основано на его личных убеждениях и восприятии ее творчества.

Ранее сообщалось, что недавняя инициатива о превращении дома Аллы Пугачевой в филиал популярной телепередачи "Аншлаг" вызвала неоднозначную реакцию. На идею отреагировал народный артист РСФСР Евгений Петросян.

В беседе с журналистами юморист выразил свои сомнения, назвав эту идею абсурдной. "Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьезно", — отметил Петросян.