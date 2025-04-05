Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы

Музыкальный критик откровенно признался, что бойкотировал творчество артистки вполне осознанно. "Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы", — сообщил Сергей.
Соседов объяснил свою позицию тем, что считает творчество Пугачевой в прошлом, и не видит смысла в том, чтобы оценивать ее новые работы. Это заявление стало неожиданным, особенно на фоне недавних новостей о том, что певица написала две новые песни: "Поцелуй войны" и "Мама". Первая композиция посвящена героям Великой Отечественной войны, а вторая — матери, потерявшей сына на поле боя. Слова к первой песне написаны поэтом Андреем Ордынцем, а музыку создал композитор Андрей Мисин.
Несмотря на то, что новая музыка Пугачевой затрагивает важные темы и вызывает интерес у многих слушателей, Соседов остается непреклонным. Он подчеркнул, что для него артистка осталась в прошлом, и это решение основано на его личных убеждениях и восприятии ее творчества.
Ранее сообщалось, что недавняя инициатива о превращении дома Аллы Пугачевой в филиал популярной телепередачи "Аншлаг" вызвала неоднозначную реакцию. На идею отреагировал народный артист РСФСР Евгений Петросян.
В беседе с журналистами юморист выразил свои сомнения, назвав эту идею абсурдной. "Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьезно", — отметил Петросян.