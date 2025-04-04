"Состояние чудовищное": Собчак делает все возможное для спасения жизни российской звезды

Ксения Собчак активно включилась в ситуацию с попавшим беду российским исполнителем. Речь идет о рэпере Паше Технике, который в настоящее время находится в критическом состоянии в тайской больнице.

Павел пережил клиническую смерть, и, хотя его удалось вернуть к жизни, состояние пациента по-прежнему вызывает серьезные опасения. По информации бывшей супруги исполнителя, возникла острая необходимость в транспортировке Паши в Бангкок для получения более квалифицированной медицинской помощи. Однако организовать такой перелет оказывается настоящей проблемой.

В своем телеграм-канале Собчак откровенно поделилась своими переживаниями. Знаменитость также поведала об усилиях, направленных на помощь семье рэпера.

"Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим", — написала Ксения.

Ведущая также сообщила о том, что на днях к рэперу приходил священник для проведения таинства соборования. Что касается комментариев под постом Собчак, то мнения разделились. Некоторые подписчики настроены пессимистично, предполагая, что шансы Паши на выздоровление невелики. Другие же надеются на лучшее и желают ему сил в борьбе за жизнь.

Ситуация с Пашей Техником стала предметом обсуждения не только среди его поклонников, но и в более широких кругах. Многие задаются вопросом о том, как так произошло и какие факторы привели к столь тяжелому состоянию российской звезды.

Некоторые комментаторы отмечают, что артист сам выбрал деструктивный образ жизни и теперь расплачивается за свои решения. Стоит отметить, что пока нет подтвержденных данных о том, что именно привело к резкому ухудшению состояния здоровья Павла.