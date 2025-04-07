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В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал

В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал
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В Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой произошел знаковый момент. Впервые за время руководства Николая Цискаридзе был подготовлен и выпущен целый женский класс.

Данное событие стало настоящим прорывом в истории учебного заведения, которое славится своими традициями и выдающимися выпускницами. На сценах российских театров в этом году выступят талантливые балерины, которые пронесут в своих выступлениях дух великих предшественниц — Анны Павловой, Матильды Кшесинской, Марины Семеновой и Галины Улановой.

Николай Цискаридзе лично курировал подготовку этого класса. Его подход к обучению основывался на уважении к традициям и внимании к деталям, что особенно ярко проявилось в его стремлении передать ученицам опыт великих мастеров. Как он сам отмечает, он черпал вдохновение из воспоминаний о Галине Улановой, с которой имел честь общаться.

Скоро московские зрители смогут увидеть результаты работы Цискаридзе и его учениц. В программе запланированы выступления балерин, включая "Белый акт" из знаменитого балета "Лебединое озеро" П.И. Чайковского. Это произведение не исполнялось в Академии целых 30 лет, и его возвращение на сцену станет настоящим событием для поклонников балета.

Николай Цискаридзе шутливо говорил о том, что "вложился в балерин", подчеркивая свою преданность делу и стремление развивать женский балет в России. Он уверен, что именно сейчас настало время для новых имен и талантов, которые будут продолжать традиции русской хореографии и вдохновлять будущие поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 06:39
Николай Цискаридзе. Кадр: YouTube
MK.ru✓ Надежный источник

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