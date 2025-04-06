Рязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк

Смерть Анастасии Заворотнюк стала настоящей трагедией для ее близких, друзей и поклонников. Все надеялись на чудо, но, к сожалению, актрисе не удалось победить болезнь.

Овдовевший Петр Чернышев до сих пор не может прийти в себя от потери. Его горе не знает границ, и он продолжает каждый день посещать могилу своей любимой жены.

Татьяна Навка неоднократно подчеркивала, что Петру следует установить памятник за его самоотверженные усилия в борьбе за здоровье Анастасии. Он нашел лучших специалистов, работал без усталости, чтобы обеспечить ей необходимое лечение и заботился о ней до последних дней. Ночью он оставался в больнице, поддерживая супругу в самые трудные моменты.

После похорон Заворотнюк на Троекуровском кладбище Петр дал единственный комментарий. Поправив крест на могиле, он обратился к журналистам с просьбой передать слова благодарности всем, кто переживал за его супругу. С тех пор его неоднократно замечали на кладбище — не только в дни поминовения, но и просто так. Петр приходит туда не один: он часто берет с собой их дочь Милу. По совету психологов он рассказал девочке о трагедии и показал ей могилу мамы. В день рождения Анастасии они вместе возложили цветы, что стало важным ритуалом памяти.

Недавно Раиса Рязанова также побывала на Троекуровском кладбище и встретила Чернышева. Она пришла проверить могилу своего сына и заметила, как кто-то ухаживает за могилой Заворотнюк. "Когда я увидела его, то подошла и сказала: "Я снималась с Настей“. Он ответил: "Я знаю". Петр приходит каждый день, и там уже третий и четвертый ряд цветов", — поделилась воспоминаниями Рязанова.

После смерти Заворотнюк Петр Чернышев редко появляется на публике и избегает интервью. Его близкие поддерживают его в это трудное время и помогают растить Милу.