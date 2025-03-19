"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде

Когда начинает звучать песня "Священная война", по коже бегут мурашки. Написанная в первые дни Великой Отечественной войны, она сплотила людей, поддерживала их дух и стала символом подвига. Именно благодаря этой композиции на музыку Александрова и стихи Лебедева-Кумача страна поверила: победа будет за нами.



Дня Победы все ждут и сегодня, спустя 80 лет. И именно поэтому песня "Священная война" открыла концерт лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге. В городе-герое Ленинграде. Причем исполняла ее не только хоровая группа Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, но и артисты.

Лариса Долина, Александр Панайотов, Александр Ревва, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Александр Шоуа, Хабиб, Юрий и Владимир Киселевы, Денис Клявер, Денис Майданов, Ирина Нельсон – те, кто понимает, что артист должен не только развлекать, но и учить чему-то, мотивировать, вдохновлять. Они не уехали из России в трудную минуту, не предали ее, не стали поливать грязью, потому что Родина – это мать. Это и есть настоящие патриоты нашей эстрады.

На фронте во время Великой Отечественной песню "Вставай, страна огромная…" исполняли и артисты и простые солдаты, аккомпанируя себе на баяне. Под ее звуки эшелоны отправлялись на передовую, а в тылу свершались трудовые подвиги. А спеть сегодня "Священную войну" перед многотысячным залом Ледового дворца – это заявить о своей гражданской позиции, выразить отношение к происходящим событием и стать еще ближе, понятнее и роднее для публики.

Ледовый дворец Петербурга вмещает 12 тысяч зрителей. И все они пели стоя и хором вместе с любимыми артистами:

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Стоит добавить, что к знаменитой композиции был добавлен куплет, который ранее не исполнялся, подчеркивающий ее драматизм:

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они – за царство тьмы.

Кажется, что более правильных и важных слов не найти сегодня.