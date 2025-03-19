Надежда Бабкина лаконично высказалась об уехавших из России артистках

Надежда Бабкина дала развернутое интервью журналистам.

Народная артистка России Надежда Бабкина в недавнем интервью радио "Комсомольская правда" дала довольно сдержанный, но при этом четкий комментарий относительно деятелей культуры, покинувших страну в последние годы. Ее слова прозвучали в контексте обсуждения конкуренции на российской эстраде и затронули имена известных исполнительниц, таких как Алла Пугачева и Земфира*, переехавших за границу после начала событий 2022 года.

В ходе интервью ведущий поинтересовался у Надежды Бабкиной, на кого из современных певиц она обращает внимание как на конкуренток. В качестве примера, помимо вышеупомянутых, были названы имена Надежды Кадышевой, Ирины Аллегровой.

Реакция Надежды Бабкиной была мгновенной и бескомпромиссной. Она предложила вспоминать лишь тех артистов, что остались у нас в стране.

"Те люди сделали свой выбор и бог им судья", – резко высказалась Бабкина.

В этой короткой фразе прозвучало явное нежелание обсуждать уехавших артистов и сосредоточенность на тех, кто продолжает работать в России. В то же время, говоря о тех, кто остался, Надежда Бабкина выразила искреннее восхищение и теплоту. Особенно тепло она отозвалась о Надежде Кадышевой, вспомнив об их совместной учебе и назвав ее "прекрасной артисткой". Бабкина также подчеркнула свое уважение к Ирине Аллегровой, назвав ее "гениальной" и отметив ее сильный характер, жизненную позицию и "нутро". По словам Бабкиной, их встречи всегда наполнены взаимной радостью.

Певица не ограничилась этими двумя именами, продолжив список артистов, которых она ценит и считает своими друзьями. В их число вошли Александр Буйнов, Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Маршал и Николай Расторгуев. Все эти исполнители известны своей активной концертной деятельностью в России и, как правило, патриотической позицией.

Напомним, что ранее Надежда Бабкина уже комментировала отъезд Аллы Пугачевой из России, раскрывая некоторые подробности этого решения.