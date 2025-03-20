Россияне забили тревогу из-за пропажи Самойловой: Разводится с Джиганом?

Известная блогерша Оксана Самойлова внезапно исчезла из социальных сетей. Это вызвало множество слухов и предположений среди россиян, а также тревогу.

С 6 марта знаменитость не публиковала новых сторис в своем блоге, тогда как ранее ежедневно радовала подписчиков свежими обновлениями. Это отсутствие активности стало поводом для обсуждений о возможных проблемах в ее личной жизни.

Некоторые пользователи начали подозревать, что у Джигана могли возникнуть трудности с психическим здоровьем. Напомним, что в 2020 году после рождения четвертого ребёнка у рэпера произошел срыв, который тогда Оксана сумела скрыть от общественности, сохранив репутацию семьи.

Если ситуация повторится, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до развода, считают некоторые светские обозреватели. Внимательные фанаты предполагают, что пара могла отправиться на съемки нового реалити-шоу с популярными телеведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Это могло бы объяснить временное отсутствие публикаций и активность в их жизни.

Стоит отметить, что Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Сейчас пара воспитывает троих дочерей и сына. Их отношения всегда привлекали внимание общественности, и каждый шаг пары обсуждается в СМИ. Однако помимо личной жизни, Оксана также активно занимается бизнесом. Недавно она подала заявление о ликвидации убыточного приложения с рецептами, которое не нашло отклика у российских пользователей и принесло убытки в размере 1,3 миллиона рублей. У нее также есть ещё три проекта, которые она развивает параллельно с ведением блога и домашними делами.