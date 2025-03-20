47-летняя Чехова сообщила о готовности стать мамой: В любом возрасте можно рожать

Анфиса Чехова сделала неожиданное заявление, которое привлекло внимание общественности. В свои 47 лет известная российская телеведущая и актриса открыто заявила о готовности вновь стать матерью.

Знаменитость подчеркнула, что это решение связано с ее желанием внести вклад в демографическую ситуацию в стране. Чехова считает, что каждый человек должен осознавать свою роль в обществе и стараться делать что-то полезное для своей Родины.

"Я поняла, что хочу не просто жить для себя, а служить людям и стране. Даже если я рожу, то вряд ли сильно подниму демографию, но буду примером для всех — покажу, что в любом возрасте можно рожать", — отметила она.

Кроме того, Чехова подчеркивая важность личного примера. Ведущая также акцентировала внимание на том, что не считает возраст старше 30 лет "поздним" для рождения детей.

Ранее, телеведущая Анфиса Чехова поделилась тревожной новостью о своем сыне Соломоне. Мальчик получил травму в школе.

В своем блоге ведущая рассказала, что ребенок вернулся домой с перебинтованным пальцем, что вызвало у нее беспокойство. Чтобы выяснить все детали происшествия, Анфиса решила обратиться в учебное заведение. После просмотра видеозаписей с камер наблюдения стало понятно, что ужасный инцидент произошел случайно: мальчик зажал палец в дверной щели, когда придерживал дверь.