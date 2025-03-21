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Пятница 21 марта

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Что скрывает жена Цекало? Тревожные фото всплыли в Сети

Что скрывает жена Цекало? Тревожные фото всплыли в Сети
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Дарина Эрвин, по мнению подписчиков, не до конца с ними откровенна.

Что скрывает жена Цекало? Недавно аппетитная модель Дарина Эрвин сегодня шокирует своим видом. Супруга продюсера, увлекшись похудением, кажется, перестала себя контролировать. Она решила сбросить лишнее, но результат пугает: женственные формы исчезли, и теперь, по мнению многих, Дарина выглядит истощенной. Похудев вдвое, она, похоже, не собирается останавливаться, и ее вес приближается к критической отметке, вызывая все больше вопросов.
Тревожные фото всплыли в сети. Новые снимки из личного блога Эрвин действительно заставляют задуматься. На этих кадрах Дарина выглядит болезненно худой: ноги кажутся невероятно тонкими, руки словно вот-вот сломаются. Фотографии, сделанные в Японии, должны были стать триумфом, но вызвали скорее беспокойство и недоумение.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети / @darina.ervin

В комментариях подписчики не скрывают тревоги, предполагая развитие анорексии и призывая Дарину срочно обратиться за помощью, пока не стало слишком поздно.
К критике внешних изменений супруги Цекало уже привыкли. Александр традиционно защищает жену, объясняя негативные комментарии завистью к ее красоте и таланту.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети / @darina.ervin

С момента свадьбы с Дариной, Александр Цекало, кажется, целиком растворился в своей новой избраннице. Для известного шоумена Дарина стала четвертой женой. Девушка, чья настоящая фамилия Сапарова, родилась в Казахстане, но большую часть жизни провела в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что состоятельный отчим обеспечил ей путь к юридической карьере, оплатив обучение, Дарину всегда манил блеск Голливуда и актерская слава.

Чтобы приблизиться к своей мечте, Эрвин посещала курсы актерского мастерства и начинала карьеру со съемок в массовке. Судьбоносная встреча с Цекало произошла в 2018 году в кругу кинематографистов, а уже в 2019 году пара связала себя узами брака в Беверли-Хиллз.

Женитьба на Дарине внесла существенные коррективы в жизнь Цекало, практически отдалив его от России. Ради своей эффектной супруги-брюнетки он разорвал предыдущий брак с Викторией Галушкой, оставив двоих детей.
Сегодня Цекало и Эрвин обосновались в Лос-Анджелесе и пока не обзавелись потомством. Несмотря на периодически возникающие в сети слухи о скором разводе, продюсер неизменно и резко их опровергает.

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 10:27
Дарина Эрвин. Фото: соцсети / @darina.ervin
соцсети• Требует проверки

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

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