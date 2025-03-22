Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри

Колумнистка The Guardian Марина Хайд привела доводы о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл.

В своем подкасте Хайд акцентировала внимание на том, что, несмотря на провал совместных проектов Гарри и Меган, стриминговый сервис Netflix продолжает с ними сотрудничать. Это вызывает вопросы о причинах такого упорства со стороны платформы.

Хайд привела в пример кулинарное шоу, которое провела Меган Маркл. Несмотря на негативные отзывы критиков и низкий зрительский интерес, Netflix уже анонсировал следующий сезон программы. Колумнистка считает, что это может быть связано с ожиданием более громкого события — сенсационного интервью о разводе принца и его супруги. По ее мнению, Netflix осознает, что в конечном итоге такое интервью станет настоящим хитом, что оправдает все предыдущие скромные результаты.

Кроме того, Хайд отметила, что вокруг Гарри и Меган образовалась целая армия людей, которые с нетерпением ждут новостей о разводе. Это создает интригу, которая, по мнению колумнистки, может быть выгодна не только Netflix, но и другим медиа-ресурсам. Вокруг пары крутится множество слухов и спекуляций, что лишь подогревает интерес к их личной жизни.

Ранее также появлялись слухи о том, что Меган Маркл планирует написать книгу о своем разводе с принцем Гарри. Хотя официально пара не подтвердила свои намерения расстаться, обсуждения на эту тему становятся все более активными.