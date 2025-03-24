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Понедельник 24 марта

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Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу

Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу
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Ольга Орлова поделилась снимком из своей жизни, который вызвал волну обсуждений среди поклонников.

На фотографии, сделанной за праздничным столом в ее загородном доме, известная певица и телеведущая предстала в элегантном белом костюме, состоящем из приталенного жакета и юбки миди. Однако вместо восхищения нарядом, внимание встревоженных поклонников привлек ее уставший и осунувшийся вид. Многие отметили, что 45-летняя звезда выглядит значительно старше своих лет.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Фанаты начали активно обсуждать возможные причины такого изменения внешности. Одним из основных факторов, на который указали поклонники, стало материнство. Ольга стала мамой в возрасте, когда многие женщины уже завершили свою репродуктивную функцию — она родила дочь Анну после 40 лет. Несмотря на то, что сама певица уверяла, что беременность и послеродовой период прошли без особых проблем, многие уверены, что поздние роды могли негативно сказаться на ее здоровье и самочувствии.

Кроме того, в конце прошлого года Орлова открыто делилась своими проблемами со здоровьем. Она зотмечала, что у нее немеют руки и ноги при разгибании. После обращения к врачам ей поставили диагнозы, которые стали настоящим ударом для звезды: остеоартрит с поражением локтевых суставов, остеопороз и остеохондроз позвоночника. Первоначально это сильно тревожило Ольгу, но со временем она поняла, что подобные проблемы встречаются у многих людей ее возраста.

Шоу-бизнес в Telegram

24 марта 2025, 08:28
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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