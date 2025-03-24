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Понедельник 24 марта

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Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу

Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу
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Эвелина Бледанс подлила масла в огонь.

Знаменитый теледоктор и телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала. В этот день в студии развернулась душевная беседа с гостьей, поделившейся глубоко личной и непростой историей. Женщина, с заметным волнением в голосе, рассказала о том, как узнала, что ее дочь ждет ребенка, которому еще до рождения был поставлен диагноз – синдром Дауна.

Мать призналась, что, охваченная страхом и стереотипами, пыталась убедить дочь прервать беременность, считая, что такая жизнь будет слишком трудной и для ребенка, и для семьи. Однако дочь проявила твердость и любовь, отказавшись даже рассматривать такой вариант.

В этот напряженный момент в разговор деликатно вступила известная актриса Эвелина Бледанс, которая не понаслышке знает, что такое растить ребенка с синдромом Дауна, так как сама воспитывает особенного сына, и подлила масла в огонь. Бледанс смогла донести до женщины, что дети с синдромом Дауна – это источник огромной любви и радости, и что главное – это принятие и поддержка близких. После ее выступления героиня с новой надеждой в голосе заявила, что теперь с нетерпением ждет появления на свет внука и готова стать для него любящей бабушкой.

Елена Малышева, известная своей профессиональной выдержкой и сдержанностью, не смогла скрыть охвативших ее чувств. Крупным планом показали лицо ведущей, и зрители увидели, как по ее щекам покатились слезы. "Я не могу..." – смогла произнести сквозь ком в горле Малышева, не находя слов от переполнявших ее эмоций. Ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, также не остался равнодушным и скрыл лицо руками, пытаясь справиться с нахлынувшими слезами.

Эмоциональный выпуск программы вызвал мощный отклик среди телезрителей. В социальных сетях и на форумах развернулись бурные обсуждения, многие делились собственными историями и выражали восхищение силой духа героини, мудростью Бледанс и искренностью реакции ведущих. Зрители отметили невероятную важность затронутой темы и подчеркнули, как ценно говорить о поддержке семей, воспитывающих детей с особенностями развития, на широкую аудиторию.

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24 марта 2025, 15:25
Елена Малышева. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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