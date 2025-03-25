Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца

Филипп Киркоров столкнулся с тяжелой утратой. Его отец ушел из жизни 18 марта.

Эта потеря глубоко затронула певца, который всегда был близок со своим отцом. Бедрос был для Филиппа не только родителем, но и важным человеком в его жизни, поддерживавшим его на протяжении всей карьеры. В последние месяцы Филипп делал все возможное, чтобы заботиться о здоровье отца, надеясь на его восстановление.

Теперь, когда Бедроса не стало, Киркорову предстоит принять непростое решение. Согласно традициям, 26 апреля, спустя 40 дней после смерти, близкие должны посетить кладбище и провести поминки. Однако в этот день у Филиппа запланирован концерт.

Стоит отметить, что Филипп не гастролировал в последние годы, избегая концертных туров и даже отказываясь от летнего сезона на Черноморских курортах. Он намеревался вернуться к сольным выступлениям именно в конце апреля, что делает ситуацию крайне сложной. Внутренний конфликт между долгом перед зрителями и уважением к памяти отца ставит певца в трудное положение.

На данный момент сам Киркоров не делал официальных заявлений по этому поводу. Однако его поклонники уверены, что он не отменит концерт и посвятит его памяти Бедроса.