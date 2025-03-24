Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости

Олег Меньшиков рассказал о своем секрете зрителям.

В прессе распространились слухи о том, что Олег Меньшиков борется с раком и проходит курс специального лечения. Представители артиста долгое время отказывались давать комментарии по этому поводу. В итоге актер лично прояснил ситуацию, рассказав о своем здоровье в интервью журналистам. Звезда "Сибирского цирюльника" опроверг информацию об онкологии, но не вдруг признался в в тяжелой зависимости.

Меньшиков не смог больше скрывать и в шутку заявил, что страдает неизлечимой болезнью – шопоголизмом. Он добавил, что любит сумки, аксессуары, шляпы, следит за модой и старается ей соответствовать. Также актер добавил, что старается быть разным и каждый его образ сродни новой роли. В социальных сетях 64-летней звезды даже есть специальная рубрика, посвященная новым стильным образам.

При этом ценитель моды подчеркнул, что не гонится за брендами, а покупает то, что ему нравится, независимо от цены. Магазины масс-маркета его не интересуют. Несмотря на огромный выбор одежды, он предпочитает стиль оверсайз. Для официальных мероприятий выбирает костюмы, но всегда с оригинальной деталью, которая подчеркнет его безупречный вкус.

Несмотря на возраст, Олег Меньшиков чувствует себя довольно бодро и продолжает активно сниматься. На данный момент в его фильмографии более шестидесяти работ, и этот список постоянно растет. Внешне и по поведению актера совершенно не скажешь, что у него есть какие-либо проблемы со здоровьем.