Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу

Беременная Ида Галич решила отложить свою свадьбу. Это стало неожиданностью для многих ее поклонников.

Блогер и телеведущая получила предложение руки и сердца от бизнесмена Олега Ледвича еще в прошлом году. С тех пор фанаты ждали, когда пара наконец-то отправится под венец. Однако Ида приняла решение не спешить с этим важным шагом и поделилась своими мыслями о предстоящем событии.

В начале 2025 года стало известно, что Галич собирается выйти замуж, но только после рождения второго ребенка. В разговоре с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым на шоу "Кстати" она отметила, что хочет выглядеть на свадьбе наилучшим образом.

"Мне не хочется быть беременным ламантином", — сказала Ида с присущей ей самоиронией.

Хотя пара пока не назвала конкретную дату свадьбы, известно, что церемония пройдет в Москве. В отличие от многих звезд, выбирающих экзотические локации для своих свадеб, Галич считает столицу идеальным местом для организации праздника мечты. Она уверена, что Москва предложит множество возможностей для создания незабываемой атмосферы, передает женский журнал Клео.ру.

Ида также поделилась забавной историей о том, как узнала пол своего будущего ребенка. Перед гендер-пати в Антарктиде ей приснился сон, в котором она разрезала торт и увидела розовую начинку. Этот сон стал для нее предвестником того, что она ожидает дочку. Однако имя малышки пока остается в секрете.

Напомним, что Ида Галич ранее была замужем, но в 2020 году развелась с первым супругом. После этого она сосредоточилась на своей карьере и личном развитии. Отношения с Олегом Ледвичем стали известны осенью 2024 года, когда пара впервые появилась вместе на светском мероприятии.