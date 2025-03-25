Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете

Сын известного музыканта Бари Алибасова сделал резкое заявление о семье Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая была женой его отца.

В своем блоге Бари Алибасов-младший откровенно признался, что не испытывает симпатии к этой семье, кроме ее дочери Анны. По его словам, именно Анна вызывает у него положительные эмоции, в то время как другие члены семьи, по его мнению, стали причиной множества проблем.

Алибасов-младший подчеркнул, что Лидия Николаевна стала жертвой своих собственных дочерей. Он указал на то, что Мария и Ольга ведут между собой "петушиные бои", пытаясь выяснить, кто из них будет обладать наследием Василия Шукшина. Это наследие, по мнению Бари, не принесло бы счастья ни одной из дочерей. Он выразил сожаление о том, что Федосеева-Шукшина оказалась в сложной финансовой ситуации и не имеет ничего, чтобы оставить своим детям.

"Мы поговорим о том, как Лидия Николаевна докатилась до того, что живет в нищете, и ей нечего оставить в наследство. Также мы поговорим о петушиных боях ее дочерей Оли и Маши на тему того, кто же будет обладать произведениями Василия Макаровича. Вся семья Шукшиных, кроме Ани, мне неприятна", – прошелся по артистке крепким словцом наследник продюсера.

Кроме того, Алибасов-младший не сдержал критики в адрес Марии Шукшиной, назвав ее двуличным человеком. Он также высказал недовольство по поводу Ольги, которая, по его словам, неоднократно позволяла себе негативные высказывания о его семье. Эта враждебность только усилила его неприязнь к ним.

По мнению сына музыканта, отношения между его отцом и Лидией Федосеевой-Шукшиной никогда не были счастливыми. Он считает, что актриса ушла от Бари, поэтому она не сможет рассчитывать на его поддержку в старости.