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Вторник 25 марта

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Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила

Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила
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Аврора Киба рассказала о своих отношениях с певцом.

В откровенном интервью с журналистами юная избранница Григория Лепса Аврора Киба поделилась своими размышлениями об отношениях. Девушка разнесла всех соперниц, заявив, что ее совершенно не тревожит повышенное внимание поклонниц к знаменитому жениху.

"Я настолько уверена в себе, что никакие девочки с бюстом мне не конкурентки", – разнесла Аврора потенциальных конкуренток.

Аврора также призналась, что находится в дружеских отношениях со старшей дочерью своего возлюбленного Ингой. По словам невесты, они прекрасно ладят и находят общий язык. При этом, Киба отметила, что с младшими детьми артиста, Евой, Николь и Иваном, рожденными в браке с Анной Шаплыковой, она пока не успела познакомиться лично.

Напомним, у Григория Лепса четверо детей. Трое младших – Ева, Николь и Иван – появились на свет в браке с Анной Шаплыковой, с которой певец расстался в 2021 году после многих лет совместной жизни.

В сентябре 2024 года Григорий Лепс весьма неожиданно объявил Аврору Кибу своей женой прямо со сцены во время своего концерта. Курьезным поводом для этого заявления стал портрет неизвестной женщины, подаренный артисту одним из зрителей. Лепс, приняв подарок, с юмором отметил, что "супруга может устроить ему взбучку" за такой презент, тем самым публично раскрыв свой новый статус. Сама же Аврора Киба предпочла сохранить интригу и никак не прокомментировала новость о замужестве, оставив публику гадать о деталях их романа.

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25 марта 2025, 16:34
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

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