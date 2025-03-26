Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные!

Татьяна Брухунова является большой поклонницей театрального искусства.

Супруга 79-летнего Евгения Петросяна, Татьяна регулярно посещает спектакли разнообразных жанров, стремится не пропускать премьерные показы и впоследствии делится своими впечатлениями в персональном блоге. В этот раз уроженка Тулы посетила Большой театр для просмотра балета "Анюта", поставленного по мотивам рассказа Антона Чехова "Анна на шее", и осталась под приятным впечатлением.

Избранница юмориста заявила, что это был один из самых прекрасных балетов, которые ей довелось увидеть. Она описала его как легкий, музыкальный, трепетный, грустный и чуткий, отметив, что он распространяется по залу теплой волной восхищения и благодати. По ее мнению, именно так ощущается истинное искусство, являющееся усладой для души и глаз, и в заключение порекомендовала его к просмотру.

Однако, впечатление Татьяны от похода в театр оказалось омрачено поведением некоторых зрителей. Молодую маму расстроило, что многие покинули свои места, не дождавшись момента, когда артисты выйдут на поклон. Супруга Петросяна выразила мнение, что подобное поведение является проявлением неуважения и бескультурия, поскольку для актера важна благодарность зрительской аудитории.

"Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу", – горячо высказалась Брухунова.

Стоит отметить, что саму Татьяну нередко критикуют за ее внешний вид. Многие выражают мнение, что супруга юмориста одевается негармонично, несмотря на наличие в ее гардеробе брендовых вещей и аксессуаров. Стиль одежды уроженки Тулы часто характеризуют как "бабушкин" и рекомендуют ей обратиться за помощью к стилисту. Брухунова ответила на критические замечания, процитировав известного российского дизайнера. Кроме того, мать двоих детей опровергла слухи о том, что она проживает в квартире, принадлежащей Елене Степаненко.