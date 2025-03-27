Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни

Лев Лещенко получил поддержку из государственного бюджета на лечение редкого заболевания.

Сообщается, что в общей сложности было выделено 5,5 миллиона рублей, которые помогут артисту пройти трехмесячный курс терапии. По информации телеграм-канала Mash, благодаря этой дорогостоящей терапии удалось замедлить прогрессирование болезни.

Лещенко, которому сейчас 83 года, ранее проходил обследование и отмечал улучшение своего состояния. Перед Новым годом он сообщил о значительном облегчении: исчезли такие симптомы, как одышка, слабость и боли в теле, которые беспокоили его на протяжении длительного времени. Это стало возможным благодаря назначению специального препарата, стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.

У Льва Лещенко диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, вызванное мутациями гена белка транстиретина. Это состояние приводит к накоплению амилоидных белков в тканях и органах, что может вызывать серьезные нарушения в работе организма, особенно в сердечно-сосудистой системе. К счастью, для лечения этого недуга существует уникальный препарат, который артист смог получить бесплатно.