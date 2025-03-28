Катя Лель категорически отказалась идти по стопам Анны Семенович: Не могу!

Катя Лель поделилась интересным откровением о своей карьере. Российская певица рассказала, что в свое время получила приглашение стать участницей популярной группы "Блестящие".

Это известное музыкальное объединение, которое стало настоящим символом женского поп-музыки в России, привлекло внимание многих талантливых артисток. Однако Катя, несмотря на заманчивое предложение, решила отказаться от этого шанса.

"Это было непросто! Я помню, как мне предложили стать частью "Блестящих", и я сразу же сказала: "Не-не-не! Я не могу!" — призналась певица.

По ее словам, это решение было связано с ее стремлением идти своим путем и развивать индивидуальность в музыке. Она не хотела терять свою самобытность, присоединяясь к уже сложившемуся коллективу.

Группа "Блестящие" действительно оставила яркий след в истории российской музыки. С момента своего основания она собрала вокруг себя множество поклонников и выпустила множество хитов. В разные годы в составе группы выступали такие известные певицы, как Жанна Фриске, Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Анна Дубовицкая. Каждая из них внесла свою лепту в успех коллектива, но Катя выбрала другой путь.

Ранее Катя Лель рассказала о том, что несколько лет назад с ней произошел страшный случай. "Один из слушателей предложил мне свои песни. Когда я не стала проявлять интерес к его творчеству, он стал угрожать мне", — поведала она. Как подметила певица, правоохранительные органы не сразу помогли ей, и она была вынуждена обращаться к СМИ за помощью в освещении этого дела.